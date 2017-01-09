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В Москве более 500 человек приняли участие в велопараде несмотря на крепкие морозы

09 января 2017 06:31
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Новости России. В Москве более 500 велосипедистов приняли участие в велопараде. Организаторов и спортсменов не смутил даже оранжевый уровень опасности, который был объявлен в столице России из-за крепких морозов.

Второй зимний велопарад состоялся в поддержку велосипедной инфраструктуры и безопасности на дорогах. Маршрут смельчаков пролегал по трем набережным Москвы-реки до Кремля и обратно. Сотрудники МЧС и медики дежурили в нескольких точках на пути, чтобы в случае необходимости оказать людям помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Велосипед

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