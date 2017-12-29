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В Москве автобус сбил людей на остановке у метро: кадры с места событий

29 декабря 2017 07:51
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Новости России. В Москве рейсовый автобус въехал в остановку общественного транспорта возле станции метро «Сходненская».

Как сообщает ТАСС, по обновленной информации три человека пострадали, двоих удалось реанимировать врачам.

Ранее сообщалось о двух погибших.

По предварительной информации правоохранителей, водитель не справился с управлением.

Напомним, 25 декабря рейсовый автобус въехал в подземный переход в Москве. Погибли люди.

Вероятна техническая неисправность: что известно об аварии с автобусом (здесь подробнее).

# Фотофакт # Авария в России

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