В Москве +9, в Киеве +15. Погода в Европе на неделю с 28 октября по 3 ноября

В Париже синоптики обещают дождливую погоду и + 11. На три градуса теплее в Вене, правда без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Париже синоптики обещают дождливую погоду и + 11. На три градуса теплее в Вене, правда без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус».
+23 и облачно с прояснениями в Мадриде. Тепло и сухо на неделе будет в Риме.
Мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю
В Афинах ожидается +25. Та же картина в Софии, но с поправкой на три градуса.
В Анкаре будет +20 и без осадков. В Прибалтике прогнозируют +9 и дожди. В Варшаве ожидается +11. На 4 пункта теплее в Киеве. В Москве будет пасмурно и +9.