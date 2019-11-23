Прямой эфир

В Москве -2, в Киеве около 0. Погода в Европе на неделю с 25 ноября по 1 декабря

23 ноября 2019 16:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Париже синоптики обещают облачно с прояснениями и +12, рассказали в программе «Плюс-минус»В Вене ожидается +9 и дожди.

В Москве -2, в Киеве около 0. Погода в Европе на неделю с 25 ноября по 1 декабря-1

В Мадриде прогнозируют +14, возможен дождь. В Риме будет +19. В Афинах обещают сильный дождь и +18. На 5 градусов прохладнее, зато без дождей ожидается в Анкаре.

В Москве -2, в Киеве около 0. Погода в Европе на неделю с 25 ноября по 1 декабря-4

+10 будет в Софии. Переменная облачность и около 0 в Прибалтике. Такая же история в Киеве, с поправкой на первый снег.

Мокрый снег и -13 ночью. Синоптики рассказали о погоде на неделю

На 6 градусов теплее в Варшаве. В Москве в начале недели ожидается минус два, зато ясно и без осадков.

В Москве -2, в Киеве около 0. Погода в Европе на неделю с 25 ноября по 1 декабря-7

# Погода

Другие новости рубрики

Все новости
Неизвестный украл 20 тонн шоколада с кондитерской фабрики в Австрии
23 ноября 2019 14:37

Неизвестный украл 20 тонн шоколада с кондитерской фабрики в Австрии

В столице Колумбии введен комендантский час из-за массовых беспорядков
23 ноября 2019 14:36

В столице Колумбии введен комендантский час из-за массовых беспорядков

Забастовка полиции в Португалии: «Мы защищаем людей, но кто защитит нас?»
23 ноября 2019 12:51

Забастовка полиции в Португалии: «Мы защищаем людей, но кто защитит нас?»