В Москве -2, в Киеве около 0. Погода в Европе на неделю с 25 ноября по 1 декабря

В Париже синоптики обещают облачно с прояснениями и +12, рассказали в программе «Плюс-минус» . В Вене ожидается +9 и дожди.

В Мадриде прогнозируют +14, возможен дождь. В Риме будет +19. В Афинах обещают сильный дождь и +18. На 5 градусов прохладнее, зато без дождей ожидается в Анкаре .

+10 будет в Софии. Переменная облачность и около 0 в Прибалтике. Такая же история в Киеве, с поправкой на первый снег.

Мокрый снег и -13 ночью. Синоптики рассказали о погоде на неделю

На 6 градусов теплее в Варшаве. В Москве в начале недели ожидается минус два, зато ясно и без осадков.