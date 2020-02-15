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В Москве +2, в Киеве +7. Погода в Европе на неделю с 17 по 23 февраля

15 февраля 2020 14:24
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В Париже синоптики обещают пасмурную погоду, дожди и +9. Переменная облачность и +7 прогнозируют в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус»

До +12 и мокрый снег. Синоптики рассказали о странной погоде на неделю

В Риме и Мадриде будет облачно и +12.

В Москве +2, в Киеве +7. Погода в Европе на неделю с 17 по 23 февраля-1

+6 и ясно ожидается в Анкаре. В Афинах в начале недели ожидается +12. Солнечно и на три пункта прохладнее в Софии.

В Москве +2, в Киеве +7. Погода в Европе на неделю с 17 по 23 февраля-4

Затянет небо над Прибалтикой. В Риге и Вильнюсе будет сплошная облачность и +9. На три градуса теплее в Варшаве. Переменная облачность и +7 ожидается в Киеве. В Москве прогнозируют +2 и дожди.

В Москве +2, в Киеве +7. Погода в Европе на неделю с 17 по 23 февраля-7

# Погода

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