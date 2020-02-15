В Москве +2, в Киеве +7. Погода в Европе на неделю с 17 по 23 февраля

В Париже синоптики обещают пасмурную погоду, дожди и +9. Переменная облачность и +7 прогнозируют в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус». До +12 и мокрый снег. Синоптики рассказали о странной погоде на неделю В Риме и Мадриде будет облачно и +12.

+6 и ясно ожидается в Анкаре. В Афинах в начале недели ожидается +12. Солнечно и на три пункта прохладнее в Софии.