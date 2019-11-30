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В Москве -2, в Киеве +1. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 декабря

30 ноября 2019 15:33
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В Париже синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и +6. На три градуса теплее в Мадриде, рассказали в программе «Плюс-минус»

В Москве -2, в Киеве +1. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 декабря-1

В Вене будет +4 и мокрый снег. В Риме ожидается +16 и сильный дождь. Тот же градус в Афинах.

В Москве -2, в Киеве +1. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 декабря-4

На порядок прохладнее в Софии и Анкаре: всего +6 с плюсом и переменная облачность. Снег и метель накроют Прибалтику.

Дожди и мокрый снег, туман и гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Варшаве и Киеве обещают всего +1, местами осадки. Столбик термометра в Москве опустится до -2.

В Москве -2, в Киеве +1. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 декабря-7

# Погода

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