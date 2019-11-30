В Москве -2, в Киеве +1. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 декабря

В Париже синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и +6. На три градуса теплее в Мадриде , рассказали в программе «Плюс-минус» .

В Вене будет +4 и мокрый снег. В Риме ожидается +16 и сильный дождь. Тот же градус в Афинах .

На порядок прохладнее в Софии и Анкаре: всего +6 с плюсом и переменная облачность. Снег и метель накроют Прибалтику.

Дожди и мокрый снег, туман и гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Варшаве и Киеве обещают всего +1, местами осадки. Столбик термометра в Москве опустится до -2.