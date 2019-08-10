В Москве +18, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 12 по 18 августа

В Париже синоптики обещают переменную облачность, грозы, +20, рассказали в программе «Плюс-минус» . +29 и ясно в Вене . На 4 градуса прохладнее в Мадриде .

В Риме и Софии прогнозируют ясную погоду, около +33. Тот же климатический расклад в Афинах , но с поправкой на минус два пункта. +29 и солнечно в Анкаре .

Облачно и без осадков в Прибалтике. +23 в Риге, на градус теплее в Вильнюсе. В Варшаве ожидается +29 и без дождей.

Лето вернётся! Но без дождей не обойдётся. Синоптики рассказали о погоде на неделю

На градус прохладнее в Киеве, зато солнечно. В Москве синоптики обещают +18, дождь и грозы.