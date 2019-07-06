В Москве +18, в Киеве +23. Погода в Европе на неделю с 8 по 14 июля

В Париже синоптики обещают переменную облачность и +26. На 4 градуса прохладнее в Вене . Зато в Риме – жара: +32. В Мадриде в начале недели будет +29 и ясно, рассказали в программе «Плюс-минус» .

На градус прохладнее в Софии , там дождь и грозы. +32 и ясно в Анкаре . В Афинах ожидается +38.

В Риге прогнозируют +20. На два градуса прохладнее в Вильнюсе. Такой же температурный расклад в Варшаве и переменная облачность.

Много дождей и +20 максимум. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Киеве ожидается +23. В Москве в начале недели будет +18.