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В Москве +13, в Киеве +17. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 октября

19 октября 2019 17:22
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В Париже синоптики обещают облачно с прояснениями и +13. Та же картина в Мадриде, рассказали в программе «Плюс-минус»В Вене прогнозируют +16 и без осадков.

В Москве +13, в Киеве +17. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 октября-1

Задержалось лето в Риме. Градусник там покажет +22. В Афинах будет +26 и ясно. На три пункта прохладнее в Софии

В Москве +13, в Киеве +17. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 октября-4

Ненастно в Анкаре: сплошная облачность и +18. Пасмурно и прохладно в начале недели будет в Прибалтике.

Достаём босоножки. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Варшаве ожидается +18. На градус прохладнее в Киеве. Зябко и ветрено в Москве, +13 и дожди.  

В Москве +13, в Киеве +17. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 октября-7

# Погода

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