В Москве +13, в Киеве +17. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 октября

В Париже синоптики обещают облачно с прояснениями и +13. Та же картина в Мадриде, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене прогнозируют +16 и без осадков.
В Париже синоптики обещают облачно с прояснениями и +13. Та же картина в Мадриде, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене прогнозируют +16 и без осадков.
Задержалось лето в Риме. Градусник там покажет +22. В Афинах будет +26 и ясно. На три пункта прохладнее в Софии.
Ненастно в Анкаре: сплошная облачность и +18. Пасмурно и прохладно в начале недели будет в Прибалтике.
Достаём босоножки. Синоптики рассказали о погоде на неделю
В Варшаве ожидается +18. На градус прохладнее в Киеве. Зябко и ветрено в Москве, +13 и дожди.