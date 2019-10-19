В Москве +13, в Киеве +17. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 октября

В Париже синоптики обещают облачно с прояснениями и +13. Та же картина в Мадриде , рассказали в программе «Плюс-минус» . В Вене прогнозируют +16 и без осадков.

Задержалось лето в Риме . Градусник там покажет +22. В Афинах будет +26 и ясно. На три пункта прохладнее в Софии .

Ненастно в Анкаре: сплошная облачность и +18. Пасмурно и прохладно в начале недели будет в Прибалтике.

Достаём босоножки. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Варшаве ожидается +18. На градус прохладнее в Киеве. Зябко и ветрено в Москве, +13 и дожди.