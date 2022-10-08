В Москве +12°C, в Анкаре +19°C. Погода в Европе на неделю с 10 по 16 октября

Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице любви синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра в Париже покажет +23 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +19 °C. В Риме +23 °C, солнечно. В Мадриде воздух прогреется до +25 °C, будет дождь.

В столице Болгарии +22 °C, солнечно. В Анкаре +19 °C, также без дождя. В Афинах +25 °C, ясно.

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +13 °C, дождь. В Вильнюсе +12 °C, будет дождливо. В Варшаве столбики термометров покажут +15 °C. В Киеве синоптики обещают +14 °C, без осадков. В Москве столбики термометров покажут +12 °C, будет дождливо.