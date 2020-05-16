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В Москве +12, в Киеве +16. Погода в Европе на неделю с 18 по 24 мая

16 мая 2020 16:01
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В Париже синоптики обещают переменную облачность и +17. Тот же градус и в Мадриде. На два пункта теплее в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус»

«Черёмуховые холода». Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Москве +12, в Киеве +16. Погода в Европе на неделю с 18 по 24 мая-1

В Риме обещают дождь и +26. На градус прохладнее в Софии. В Афинах столбик термометра покажет +35. На три пункта меньше в Анкаре.

В Москве +12, в Киеве +16. Погода в Европе на неделю с 18 по 24 мая-4

В Прибалтике пасмурно, возможен дождь. В Риге ожидается +10. На градус выше будет в Вильнюсе. Затянет небо и над Варшавой.

В Москве +12, в Киеве +16. Погода в Европе на неделю с 18 по 24 мая-7

В Киеве в начале недели обещают +16. Без дождей обойдётся в Москве, ожидается +12.

# Погода

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