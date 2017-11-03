В московском кафе неизвестный устроил стрельбу: между посетителями возник конфликт

Новости России. Неизвестный мужчина устроил стрельбу в одном из московских кафе. Инцидент произошёл минувшей ночью, сообщили в программе Новости «24 часа».
Новости России. Неизвестный мужчина устроил стрельбу в одном из московских кафе. Инцидент произошёл минувшей ночью, сообщили в программе Новости «24 часа».
Известно, что между посетителями заведения возник конфликт, после чего один из присутствующих достал травматический пистолет и выстрелил в двух своих оппонентов. Сразу после этого злоумышленник скрылся. Пострадавшие доставлены в больницу.
В настоящее время правоохранители пытаются установить местонахождение стрелка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.