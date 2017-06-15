В Монголии сгорела крупнейшая в стране фабрика по производству кашемира: около 30 тысяч квадратных метров

Новости Монголии. В Монголии пожар охватил одну из крупнейших в мире фабрик по производству кашемира. В момент ЧП в здании находились работники ночной смены. Всех эвакуировали, пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Монголии. В Монголии пожар охватил одну из крупнейших в мире фабрик по производству кашемира. В момент ЧП в здании находились работники ночной смены. Всех эвакуировали, пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Горело около 30 тысяч квадратных метров. Огнем повреждена почти вся кровля фабрики. Взять под контроль масштабное возгорание удалось лишь спустя 10 часов непрерывного тушения. Пожар в Улан-Баторе уже назвали крупнейшим в стране за последние десятилетия.