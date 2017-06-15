В Монголии сгорела крупнейшая в стране фабрика по производству кашемира: около 30 тысяч квадратных метров

Новости Монголии. В Монголии пожар охватил одну из крупнейших в мире фабрик по производству кашемира. В момент ЧП в здании находились работники ночной смены. Всех эвакуировали, пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.