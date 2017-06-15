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В Монголии сгорела крупнейшая в стране фабрика по производству кашемира: около 30 тысяч квадратных метров

15 июня 2017 13:02
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Новости Монголии. В Монголии пожар охватил одну из крупнейших в мире фабрик по производству кашемира. В момент ЧП в здании находились работники ночной смены. Всех эвакуировали, пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Монголии сгорела крупнейшая в стране фабрика по производству кашемира: около 30 тысяч квадратных метров-1

Горело около 30 тысяч квадратных метров. Огнем повреждена почти вся кровля фабрики. Взять под контроль масштабное возгорание удалось лишь спустя 10 часов непрерывного тушения. Пожар в Улан-Баторе уже назвали крупнейшим в стране за последние десятилетия.

# Пожар

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