Прямой эфир

В монастыре в Подмосковье подросток привёл в действие самодельное взрывное устройство

13 декабря 2021 08:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В женском монастыре в подмосковном Серпухове прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть жертвы.  

В монастыре в Подмосковье подросток привёл в действие самодельное взрывное устройство-1

ЧП произошло на входе в приходскую православную гимназию. Самодельное взрывное устройство принес с собой ее выпускник и на входе в обитель привел его в действие. Смертельные травмы получил он сам: умер от потери крови. Оказавшийся рядом подросток – ранен. Прокуратура проводит проверку.  

# Взрыв # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала девушка из Индии
13 декабря 2021 08:32

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала девушка из Индии

Серия торнадо прошлась по США. В Кентукки погибли более 100 человек
12 декабря 2021 13:32

Серия торнадо прошлась по США. В Кентукки погибли более 100 человек

На Сицилии произошёл взрыв жилого дома. Возможная причина – утечка газа
12 декабря 2021 13:29

На Сицилии произошёл взрыв жилого дома. Возможная причина – утечка газа