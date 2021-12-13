В монастыре в Подмосковье подросток привёл в действие самодельное взрывное устройство

Новости России. В женском монастыре в подмосковном Серпухове прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть жертвы.

ЧП произошло на входе в приходскую православную гимназию. Самодельное взрывное устройство принес с собой ее выпускник и на входе в обитель привел его в действие. Смертельные травмы получил он сам: умер от потери крови. Оказавшийся рядом подросток – ранен. Прокуратура проводит проверку.