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В Молдове вспышка кори: заболели уже более 90 человек

20 августа 2018 17:49
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Новости Молдовы. Оранжевый уровень опасности объявлен в Молдове из-за вспышки кори, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он подразумевает изоляцию не только всех заболевших, но и тех, у кого есть подозрение на корь.

В Молдове вспышка кори: заболели уже более 90 человек-1

В скором времени будут составлены списки детей, не привитых от этого заболевания, после чего медики проведут вакцинацию.

К настоящему времени зафиксировано 90 случаев заражения корью. Еще свыше 80 детей поступили в больницы со схожими симптомами.

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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