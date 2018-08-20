В Молдове вспышка кори: заболели уже более 90 человек

Новости Молдовы. Оранжевый уровень опасности объявлен в Молдове из-за вспышки кори, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он подразумевает изоляцию не только всех заболевших, но и тех, у кого есть подозрение на корь.

В скором времени будут составлены списки детей, не привитых от этого заболевания, после чего медики проведут вакцинацию.

К настоящему времени зафиксировано 90 случаев заражения корью. Еще свыше 80 детей поступили в больницы со схожими симптомами.