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В Молдове призвали отказаться от призыва в армию из-за частых смертельных ЧП

22 мая 2026 08:11
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В Молдове оппозиция требует полностью отменить обязательную службу в армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поводом для инициативы стали регулярные трагедии в воинских частях.

По подсчетам депутатов, ЧП со смертельным исходом происходят в стране каждые три месяца. Причиной чаще всего становятся дедовщина и слабая подготовка призывников. Очередной инцидент произошел в Кагуле: из-за неосторожного обращения с оружием погиб солдат, еще один ранен. Оппозиция потребовала отставки министра обороны Анатолия Носатого, однако чиновник сохранил свой пост. Сейчас армия Молдовы остается одной из самых малочисленных в мире – в ней служат около 6 тысяч человек. При этом новая военная стратегия республики предусматривает увеличение штата до 8,5 тысяч.

# Международная политика

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