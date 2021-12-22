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В мире смертность и заболеваемость коронавирусом идут на спад

22 декабря 2021 08:55
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Смертность от коронавируса в мире снизилась на 9 %. А количество новых случаев инфицирования на 2 %. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мире смертность и заболеваемость коронавирусом идут на спад-1

Однако отмечается, что значительный рост заболеваемости и смертности зафиксирован в Африке. А вот в Европе отмечено снижение заболеваемости на 3 %, а смертность сократилась на 7 %.

# Коронавирус # Фотофакт

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