В мире смертность и заболеваемость коронавирусом идут на спад

Смертность от коронавируса в мире снизилась на 9 %. А количество новых случаев инфицирования на 2 %. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Смертность от коронавируса в мире снизилась на 9 %. А количество новых случаев инфицирования на 2 %. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако отмечается, что значительный рост заболеваемости и смертности зафиксирован в Африке. А вот в Европе отмечено снижение заболеваемости на 3 %, а смертность сократилась на 7 %.