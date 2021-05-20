В мире сделано более 1,5 миллиарда прививок от коронавируса

В мире сделано более полутора миллиардов прививок от коронавируса. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса. Наибольшее число заражений зафиксировано по-прежнему в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На втором месте – Индия. Третье – занимает Бразилия. Тем временем страны ЕС договорились разрешить въезд туристам, привитых одобренными препаратами. Тема открытия границ и сертификатов о вакцинации должна стать одной из главных на экстренном саммите глав государств и правительств Евросоюза 25 мая.