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В мире сделано более 1,5 миллиарда прививок от коронавируса

20 мая 2021 06:58
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В мире сделано более полутора миллиардов прививок от коронавируса. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса. Наибольшее число заражений зафиксировано по-прежнему в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мире сделано более 1,5 миллиарда прививок от коронавируса -1

На втором месте – Индия. Третье – занимает Бразилия. Тем временем страны ЕС договорились разрешить въезд туристам, привитых одобренными препаратами. Тема открытия границ и сертификатов о вакцинации должна стать одной из главных на экстренном саммите глав государств и правительств Евросоюза 25 мая.

В мире сделано более 1,5 миллиарда прививок от коронавируса -4

Открытым пока остается вопрос, смогут ли государства самостоятельно добавлять вакцины, одобренные их национальными регуляторами, но еще не сертифицированные институтами Евросоюза.

# Коронавирус # Фотофакт

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