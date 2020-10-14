В мире подтверждено уже более 38 миллионов случаев коронавируса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 38 миллионов. Более 70 тысяч заболевших находятся в критическом состоянии. Многие страны возвращаются к ограничениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Италии кафе и рестораны будут закрываться раньше. На общественных мероприятиях могут находиться не более 30 человек. Маски обязательны в помещениях и на улице. Нарушителям грозят штрафы от 400 до 1000 евро.

В Чехии с 14 октября школы переходят на дистанционное обучение. Для посетителей закрывают все точки общественного питания.