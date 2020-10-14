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В мире подтверждено уже более 38 миллионов случаев коронавируса

14 октября 2020 20:38
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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 38 миллионов. Более 70 тысяч заболевших находятся в критическом состоянии. Многие страны возвращаются к ограничениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мире подтверждено уже более 38 миллионов случаев коронавируса-1

Так, в Италии кафе и рестораны будут закрываться раньше. На общественных мероприятиях могут находиться не более 30 человек. Маски обязательны в помещениях и на улице.

Нарушителям грозят штрафы от 400 до 1000 евро.

В мире подтверждено уже более 38 миллионов случаев коронавируса-4

В Чехии с 14 октября школы переходят на дистанционное обучение. Для посетителей закрывают все точки общественного питания.

В мире подтверждено уже более 38 миллионов случаев коронавируса-7

Французские власти рассматривают вопрос о введении в столице страны комендантского часа.

В мире подтверждено уже более 38 миллионов случаев коронавируса-10

В Польше из-за наплыва пациентов с COVID-19 могут развернуть полевые госпитали. В Иране на три дня закрывают въезд сразу в пять городов.

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# Коронавирус # Фотофакт

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