В мире на фоне пандемии коронавируса обострилось социальное неравенство

На фоне пандемии коронавируса в мире усилилось социальное неравенство. Об этом говорится в докладе Оксфам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На фоне пандемии коронавируса в мире усилилось социальное неравенство. Об этом говорится в докладе Оксфам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это некоммерческая организация, которая занимается решением проблем с бедностью. Согласно опубликованным данным, с весны 2020 года совокупное состояние 10 самых богатых людей планеты выросло с 700 миллиардов долларов до 1,5 триллионов. То есть более чем в два раза.
По мнению экспертов, это связано с увеличением роста цен на фондовом рынке, недостаточным регулированием деятельности предприятий, усилением монополий и бесконтрольной приватизацией. В то же время, согласно отчету, ежедневно от голода, гендерного насилия и ограниченной возможности получить медицинскую помощь погибает более 20 000 человек. В качестве решения организация предлагает ввести прогрессивное налогообложение на доходы богатейших людей.