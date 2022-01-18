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В мире на фоне пандемии коронавируса обострилось социальное неравенство

18 января 2022 09:44
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На фоне пандемии коронавируса в мире усилилось социальное неравенство. Об этом говорится в докладе Оксфам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В мире на фоне пандемии коронавируса обострилось социальное неравенство-1

Это некоммерческая организация, которая занимается решением проблем с бедностью. Согласно опубликованным данным, с весны 2020 года совокупное состояние 10 самых богатых людей планеты выросло с 700 миллиардов долларов до 1,5 триллионов. То есть более чем в два раза.  

В мире на фоне пандемии коронавируса обострилось социальное неравенство-4

По мнению экспертов, это связано с увеличением роста цен на фондовом рынке, недостаточным регулированием деятельности предприятий, усилением монополий и бесконтрольной приватизацией. В то же время, согласно отчету, ежедневно от голода, гендерного насилия и ограниченной возможности получить медицинскую помощь погибает более 20 000 человек. В качестве решения организация предлагает ввести прогрессивное налогообложение на доходы богатейших людей.  

# Коронавирус # Фотофакт

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