В мире на фоне пандемии коронавируса обострилось социальное неравенство

На фоне пандемии коронавируса в мире усилилось социальное неравенство. Об этом говорится в докладе Оксфам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это некоммерческая организация, которая занимается решением проблем с бедностью. Согласно опубликованным данным, с весны 2020 года совокупное состояние 10 самых богатых людей планеты выросло с 700 миллиардов долларов до 1,5 триллионов. То есть более чем в два раза.