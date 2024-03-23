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В Минобороны РФ заявили, что военные взяли еще один населенный пункт в ДНР

23 марта 2024 14:08
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В ходе специальной операции российские военнослужащие взяли под контроль село Красное на Донецком направлении. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Это улучшило оперативно-тактическую обстановку на передовой и создало опасность для группировки украинских войск в районе Клещеевки. Помимо этого, это облегчает наступление на Часов Яр.

Российские Вооруженные силы за минувшие сутки успешно отразили четыре контратаки противника в районе Богдановки в ДНР. В ходе этих столкновений Киев лишился до 200 военных, двух единиц техники, восьми автомобилей и одной единицы боевой машины РСЗО «Град».

В четверг Министерство обороны РФ также заявило, что российские военные взяли под контроль железнодорожную станцию Алебастровая, расположенную к югу от Артемовска.

# Международная политика

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