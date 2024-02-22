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В Минобороны Дании заявили, что передадут Украине истребители F-16 этим летом

22 февраля 2024 14:30
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Глава Министерства обороны Дании Троельс Лунд Поульсен сообщил, что Копенгаген окажет военную помощь украинской армии уже этим летом, сообщает РИА Новости.

В Минобороны Дании заявили, что передадут украинской стороне истребители F-16. Помимо истребителей, Копенгаген отправит Киеву дроны, средства противовоздушной обороны, а также артиллерийские снаряды в количестве 15 тысяч штук.

Ранее, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, в одном из своих интервью заявил, что точных дат передачи военной техники украинской армии пока нет. Однако такая военная помощь позволит Вооруженным силам Украины оказывать давление на российские военные цели, которые расположены вне территории страны, дополнил Столтенберг.

# Международная политика

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