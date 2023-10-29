В Минобороны Чехии призывают к выходу страны из ООН

Министр обороны Чехии Яна Чернохова после принятия резолюции о ситуации на Ближнем Востоке обратилась к стране с просьбой выйти из ООН. Об этом пишет РИА Новости.

Она высказала неудовольствие тем, что только 14 государств, в том числе и Чехия, осудили теракт, осуществленный ХАМАС, в ходе которого погибло более 1400 израильтян. По словам Черноховой, Чехии нет дела до организаций, поддерживающих террористов. Ранее ООН приняла резолюцию, требующую перемирия в зоне палестино-израильского конфликта, за которую проголосовали 120 стран.