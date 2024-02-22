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В Министерстве обороны Польши призывают готовиться к прямой военной угрозе

22 февраля 2024 08:49
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Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о том, что стране необходимо переориентировать свою работу на готовность к прямой угрозе, в том числе активизировать и расширить производственный потенциал. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что важно «разбудить промышленность» и перевести ее в режим прямой угрозы, а не мира и спокойствия.

Ранее российский президент Владимир Путин уточнил, что у РФ нет никаких планов нападения на страны НАТО и она полностью готова к диалогу. Тем не менее в последние годы Запад все чаще заговаривает о возможности вооруженного конфликта с Россией. Кремль же подчеркивает, что российская сторона не несет угрозы, но будет реагировать на действия, угрожающие ее интересам.

# Международная политика # Владимир Путин

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