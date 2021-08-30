Прямой эфир

В Милане сгорел 15-этажный жилой дом

30 августа 2021 10:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. В Милане сгорел высотный жилой дом. По предварительным данным, огонь вспыхнул на 15-м этаже, затем по облицовке фасада пламя быстро охватило все здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Милане сгорел 15-этажный жилой дом-1

Спасатели эвакуировали 47 жильцов, жертв и пострадавших нет. Несмотря на сильные повреждения, специалисты уверяют, что угрозы обрушения дома нет.

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
​Мощный ураган «Ида» в США повернул реку Миссисипи вспять
30 августа 2021 08:44

​Мощный ураган «Ида» в США повернул реку Миссисипи вспять

В Греции полиция слезоточивым газом и водомётами разгоняла протестующих против обязательной вакцинации
30 августа 2021 08:30

В Греции полиция слезоточивым газом и водомётами разгоняла протестующих против обязательной вакцинации

Космонавты нашли новые трещины в российском модуле МКС
30 августа 2021 07:40

Космонавты нашли новые трещины в российском модуле МКС