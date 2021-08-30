В Милане сгорел 15-этажный жилой дом

Новости Италии. В Милане сгорел высотный жилой дом. По предварительным данным, огонь вспыхнул на 15-м этаже, затем по облицовке фасада пламя быстро охватило все здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. В Милане сгорел высотный жилой дом. По предварительным данным, огонь вспыхнул на 15-м этаже, затем по облицовке фасада пламя быстро охватило все здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спасатели эвакуировали 47 жильцов, жертв и пострадавших нет. Несмотря на сильные повреждения, специалисты уверяют, что угрозы обрушения дома нет.