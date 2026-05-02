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В МИД сообщили, что пока не получается снять препоны ЕС калининградскому транзиту

02 мая 2026 06:17
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В МИД сообщили, что пока не получается снять препоны ЕС калининградскому транзиту-0

В МИД России сообщили, что в данный момент устранить препятствия, которые строит ЕС российскому транзиту на территорию Калининграда, не получается, пишет РИА Новости.

По словам посла по особым поручениям МИД России Артема Булатова, Москва сталкивается не только с санкционными ограничениями, но и с необоснованно завышенными транспортными тарифами, избыточным бюрократизмом и чрезмерными контрольными мероприятиями. Говорить о выходе на комплексное решение данного вопроса пока возможности нет, отметил он.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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