В МИД КНР оценили план Макрона по решению кризиса в Украине

Китайская Народная Республика поддерживает желание Европы содействовать мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

Во вторник, 18 апреля, в Bloomberg появилась информация о том, что французский лидер Макрон готов представить Китаю план, который может способствовать началу переговоров между Россией и Украиной в ближайшем будущем. По словам представителя МИД КНР, во время визита в Китай Макрон и председатель Китайской Народной Республики обменялись мнениями по вопросу украинского кризиса, пишет РИА Новости.

Накануне в Кремле сообщили, что ничего не знают о плане Макрона по мирным переговорам. Пресс-секретарь Путина Песков отметил, что никаких официальных сведений РФ не получала.