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В МИД КНР оценили план Макрона по решению кризиса в Украине

19 апреля 2023 09:23
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Китайская Народная Республика поддерживает желание Европы содействовать мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

Во вторник, 18 апреля, в Bloomberg появилась информация о том, что французский лидер Макрон готов представить Китаю план, который может способствовать началу переговоров между Россией и Украиной в ближайшем будущем. По словам представителя МИД КНР, во время визита в Китай Макрон и председатель Китайской Народной Республики обменялись мнениями по вопросу украинского кризиса, пишет РИА Новости. 

Накануне в Кремле сообщили, что ничего не знают о плане Макрона по мирным переговорам. Пресс-секретарь Путина Песков отметил, что никаких официальных сведений РФ не получала. 

# Международная политика # Эммануэль Макрон

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