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В МИД Китая призвали не очернять отношения КНР и РФ после слов Йеллен

08 апреля 2024 13:17
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Представитель МИД КНР Мао Нин отвергла заявления министра финансов США Джанет Йеллен о возможных последствиях для китайских компаний за поддержку России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Соответствующие страны [США] не должны очернять нормальные государственные отношения между Китаем и Россией», – сказала Мао Нин.

Глава МИД КНР подчеркнула, что Китай всегда контролировал экспорт товаров двойного назначения, а также, что нормальные отношения между Китаем и Россией не должны быть нарушены или ограничены.

# Международная политика

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