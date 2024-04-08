В МИД Китая призвали не очернять отношения КНР и РФ после слов Йеллен

Представитель МИД КНР Мао Нин отвергла заявления министра финансов США Джанет Йеллен о возможных последствиях для китайских компаний за поддержку России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Соответствующие страны [США] не должны очернять нормальные государственные отношения между Китаем и Россией», – сказала Мао Нин.



Глава МИД КНР подчеркнула, что Китай всегда контролировал экспорт товаров двойного назначения, а также, что нормальные отношения между Китаем и Россией не должны быть нарушены или ограничены.