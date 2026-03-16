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В МИД Ирана выразили готовность продолжать войну с США

16 марта 2026 13:56
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Иран готов отстаивать свою независимость столько, сколько потребуется. Вопреки заявлениям администрации Белого дома о якобы полном уничтожении систем ПВО, авиации и военного флота Исламской Республики. Об этом заявили в иранском МИДе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МИД Ирана выразили готовность продолжать войну с США-2

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве Исламской Республики, Тегеран будет воевать, пока американский лидер Дональд Трамп не осознает, что конфликт был ошибочен и никогда не должен повториться. Власти страны не будут рассматривать вопрос о прекращении огня до тех пор, пока США и Израиль не обоснуют свое нападение, а глава Белого дома не извинится перед иранцами и жителями региона за убийства и разрушения. Вооруженные силы Ирана обладают необходимой мощью, чтобы защитить свой народ от данного акта агрессии. В МИД также отметили, что Тегеран не видит каких-либо веских причин вступать в переговоры с США о каком-либо перемирии. 

# Конфликт на Ближнем Востоке

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