В МИД Ирана выразили готовность продолжать войну с США

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве Исламской Республики, Тегеран будет воевать, пока американский лидер Дональд Трамп не осознает, что конфликт был ошибочен и никогда не должен повториться. Власти страны не будут рассматривать вопрос о прекращении огня до тех пор, пока США и Израиль не обоснуют свое нападение, а глава Белого дома не извинится перед иранцами и жителями региона за убийства и разрушения. Вооруженные силы Ирана обладают необходимой мощью, чтобы защитить свой народ от данного акта агрессии. В МИД также отметили, что Тегеран не видит каких-либо веских причин вступать в переговоры с США о каком-либо перемирии.