В МИД Финляндии заявили о заморозке счетов финских диппредставительств в РФ

В Министерстве иностранных дел Финляндии в среду, 17 мая, сообщили, что Москва заморозила счета финских дипломатических представительств на территории РФ. В России объяснили, что ограничения введены по принципу взаимности, пишет РИА Новости.

На территории Российской Федерации действует посольство Финляндии и одно консульство. Диппредставительства не имеют возможности снимать средства со своих счетов. В Хельсинки заявили, что намерены проводить расследование. Москве Финляндия направила ноту с требованием пояснить, почему введены ограничения.

В Москве объясняют, что заморозка счетов финских диппредставительств – это ответная мера России. В таком положении посольство РФ в Финляндии находится с осени 2022 года. Разрешено пользоваться одним лишь банком, но чтобы перевести средства на счет российского диппредставительства, нужно пройти долгую процедуру рассмотрения вопроса. Плюс снимается запретительная комиссия в 5 тысяч евро независимо от суммы перевода. Сообщается, что посольство РФ много раз предупреждало внешнеполитическое ведомство Финляндии об ответных шагах со стороны России, если ситуация не изменится.