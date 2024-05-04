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В МИД Британии отвергли идею Макрона об отправке натовских солдат в Украину

04 мая 2024 11:49
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Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон выразил свое несогласие с предложением президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе войск в Украину. Об этом пишет РИА Новости.

Кэмерон полагает, что такой шаг может повлечь за собой опасную эскалацию. 
Он также отметил, что убийство российских военнослужащих силами НАТО будет неправильным.

В Кремле заявили, что пристально следят за заявлениями Макрона и его позицией по Украине. Российский президент Владимир Путин заявил о серьезных для Киева последствиях, если в Украину будет введен европейский контингент.

# Международная политика

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