В МИД Британии отвергли идею Макрона об отправке натовских солдат в Украину

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон выразил свое несогласие с предложением президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе войск в Украину. Об этом пишет РИА Новости.

Кэмерон полагает, что такой шаг может повлечь за собой опасную эскалацию.

Он также отметил, что убийство российских военнослужащих силами НАТО будет неправильным.

В Кремле заявили, что пристально следят за заявлениями Макрона и его позицией по Украине. Российский президент Владимир Путин заявил о серьезных для Киева последствиях, если в Украину будет введен европейский контингент.