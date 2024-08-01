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В МИД Беларуси прокомментировали внеочередное заседание Совета Безопасности ООН

01 августа 2024 17:05
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Минск разделяет подходы России, Китая и Алжира, поддержавших вынесение вопроса об убийстве лидера политического крыла ХАМАС на рассмотрение внеочередного заседания Совета Безопасности ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое заявление сделали в МИД Беларуси, отреагировав на отказ отдельных членов Совбеза поддержать принятие обращения с оценкой смерти Исмаила Хании.

В МИД Беларуси прокомментировали внеочередное заседание Совета Безопасности ООН-1

Также в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства указывается, что подобные действия обезличивают усилия международных посредников по разрядке ситуации на Ближнем Востоке. Это грозит региону очередным витком эскалации и еще дальше отодвигает перспективы урегулирования конфликта в Газе, который ежедневно уносит сотни жизней мирных жителей, включая детей. Белорусская сторона продолжает настаивать на том, что установление мира и стабильности на Ближнем Востоке возможно только в результате дипломатического диалога с участием всех сторон.

# Международная политика

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