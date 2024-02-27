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В Мичигане прошёл антиизраильский митинг

27 февраля 2024 06:05
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Американцы против поставок военной помощи Израилю. На митинг вышли жители Мичигана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мичигане прошёл антиизраильский митинг-1

Во время праймериз Демократической партии они скандировали антиправительственные лозунги, призывая Джо Байдена ответить за спонсирование войны. Мичиган входит в число семи американских штатов, которые грозят стать полем предвыборной битвы. Предпочтения избирателей здесь могут дать перевес любой из сторон. Президентские выборы в США пройдут уже этой осенью.

# Акции протеста # Новости США

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