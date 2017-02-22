В метро Стокгольма неизвестные распылили газ: есть пострадавшие

Новости Швеции. В Швеции усиливают меры безопасности. В Стокгольме в метро неизвестные распылили газ. После этого злоумышленники скрылись с места преступления. У пассажиров началась настоящая паника. Несколько человек получили отравления.

Полиция до сих пор не может точно определить это вещество. На улицах Стокгольма тоже неспокойно. Столкновения манифестантов с полицией проходили практически каждую ночь. В основном в районах, где проживают мигранты.

Агрессивно настроенные манифестанты поджигали автомобили и автобусные остановки, громили витрины и киоски. Власти опасаются новых столкновений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.