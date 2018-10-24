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В метро Рима из-за поломки эскалатора пострадали фанаты ЦСКА. Что известно

24 октября 2018 07:15
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Новости России. 23 октября в Риме произошла поломка эскалатора, в результате чего пострадали около 30 человек. В числе пострадавших фанаты ЦСКА.  

По информации Corriere della Sera, инцидент случился на станции метро «Репубблика». По мнению местных спасателей, причинами происшествия стала не только переполненность эскалатора, но и поведение футбольных болельщиков, несколько человек из которых прыгали на подъёмно-транспортной машине.  

Как сообщает посольство России в Италии и Сан-Марино, раненых доставили в Поликлинику Умберто I и Травматологический и ортопедический центр. В Умберто I привезли трёх россиян, двум уже проведена операция. Дипломат посольства приехал в медучреждение, чтобы оказать помощь и поддержку пострадавшим.  

В метро Рима из-за поломки эскалатора пострадали фанаты ЦСКА. Что известно-1

Фото: twitter.com/rusembitaly  

Как уточняет МИД России, семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их выносили на носилках. У пятерых состояние средней тяжести, ещё 18 самостоятельно вышли со станции метро, у них лёгкие травмы.  

Также Corriere della Sera утверждает, что одному из раненых ампутировали ногу, но МИД России и посольство РФ в Италии и Сан-Марино пока не подтверждают и не опровергают данную информацию.  

ЦСКА Москва выразил готовность помочь пострадавшим фанатам и разместил на своих страницах в соцсетях номер телефона и адрес электронной почты.  

«Если вам требуется какая-либо помощь, обратитесь в официальный клуб болельщиков ЦСКА», – говорится в сообщении.  

Что касается самого матча, который вызвал такие волнения у фанатов, то российский ЦСКА проиграл итальянской спортивной ассоциации «Рома» со счётом 3:0. Ранее громким событием стала победа ЦСКА в матче против «Реала».  

Никола Влашич открыл счёт уже на второй минуте – подробнее здесь.  

# Несчастный случай

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