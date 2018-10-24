В метро Рима из-за поломки эскалатора пострадали фанаты ЦСКА. Что известно

Новости России. 23 октября в Риме произошла поломка эскалатора, в результате чего пострадали около 30 человек. В числе пострадавших фанаты ЦСКА.

По информации Corriere della Sera, инцидент случился на станции метро «Репубблика». По мнению местных спасателей, причинами происшествия стала не только переполненность эскалатора, но и поведение футбольных болельщиков, несколько человек из которых прыгали на подъёмно-транспортной машине.

Как сообщает посольство России в Италии и Сан-Марино, раненых доставили в Поликлинику Умберто I и Травматологический и ортопедический центр. В Умберто I привезли трёх россиян, двум уже проведена операция. Дипломат посольства приехал в медучреждение, чтобы оказать помощь и поддержку пострадавшим.