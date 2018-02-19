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В Мексике в штате Оахака введен режим чрезвычайного положения после разрушительного землетрясения

19 февраля 2018 08:50
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Новости Мексики. После мощного землетрясения в Мексике в 33-х муниципалитетах штата Оахака введен режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Мексике в штате Оахака введен режим чрезвычайного положения после разрушительного землетрясения-1

Данная мера призвана позволить этим районам получить доступ к средствам специального фонда по ликвидации последствий стихийных бедствий.  

Напомним, подземные толчки магнитудой 7.2 были зафиксированы на юго-востоке страны 16 февраля.  

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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