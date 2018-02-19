В Мексике в штате Оахака введен режим чрезвычайного положения после разрушительного землетрясения

Новости Мексики. После мощного землетрясения в Мексике в 33-х муниципалитетах штата Оахака введен режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мексики. После мощного землетрясения в Мексике в 33-х муниципалитетах штата Оахака введен режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Данная мера призвана позволить этим районам получить доступ к средствам специального фонда по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Напомним, подземные толчки магнитудой 7.2 были зафиксированы на юго-востоке страны 16 февраля.