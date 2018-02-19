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В Мексике снова сильное землетрясение: сведений о жертвах пока нет

19 февраля 2018 11:50
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Новости Мексики. Новое сильное землетрясение зафиксировано в Мексиканском штате Оахака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его очаг залегал на глубине 10 километров, а магнитуда составила 6.0.  

В Мексике снова сильное землетрясение: сведений о жертвах пока нет-1

Данных о пострадавших пока не поступало.  

Отметим, 19 февраля в 33-х муниципалитетах этого же штата был введен режим чрезвычайного положения из-за произошедших 16 февраля мощных подземных толчков. Хотя к человеческим жертвам природный катаклизм не привел, многим районам был нанесен серьезный материальный ущерб.  

В Мексике в штате Оахака введен режим чрезвычайного положения после разрушительного землетрясения

В Мексике снова сильное землетрясение: сведений о жертвах пока нет-4

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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