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В Мексике раз в год устраивают праздник для осликов. За что так любят этих животных?

03 мая 2022 08:12
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Новости Мексики. Даже самым трудолюбивым нужен отдых. Поэтому в мексиканском городке Отумба раз в году устраивают праздник для осликов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике раз в год устраивают праздник для осликов. За что так любят этих животных?-1

Они участвуют в бегах, играют в поло и выступают на конкурсе красоты. В этой местности ослы веками были главными помощниками людей. В благодарность им каждый год в начале мая позволяют отдохнуть и повеселиться. Веселый праздник здесь проводят почти 60 лет. Он ежегодно привлекает тысячи туристов со всей страны.

# Праздничные даты # Фотофакт

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