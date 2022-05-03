В Мексике раз в год устраивают праздник для осликов. За что так любят этих животных?

Новости Мексики. Даже самым трудолюбивым нужен отдых. Поэтому в мексиканском городке Отумба раз в году устраивают праздник для осликов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они участвуют в бегах, играют в поло и выступают на конкурсе красоты. В этой местности ослы веками были главными помощниками людей. В благодарность им каждый год в начале мая позволяют отдохнуть и повеселиться. Веселый праздник здесь проводят почти 60 лет. Он ежегодно привлекает тысячи туристов со всей страны.