В Мексике поток воды смыл туристов: погибли 8 человек

Новости Мексики. В Мексике поток воды смыл туристов. В результате инцидента погибли 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло, когда группа путешественников прогуливалась вдоль ручья Каньон-де-ла-Лима. Внезапно с гор сошел мощный водный поток и люди оказались в воде. Позже спасатели обнаружили их тела. Погибшими оказались молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет, а также пожилой мужчина. Их личности устанавливаются.