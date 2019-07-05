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В Мексике поток воды смыл туристов: погибли 8 человек

05 июля 2019 09:07
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Новости Мексики. В Мексике поток воды смыл туристов. В результате инцидента погибли 8 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике поток воды смыл туристов: погибли 8 человек-1

ЧП произошло, когда группа путешественников прогуливалась вдоль ручья Каньон-де-ла-Лима. Внезапно с гор сошел мощный водный поток и люди оказались в воде. Позже спасатели обнаружили их тела. Погибшими оказались молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет, а также пожилой мужчина. Их личности устанавливаются.

# Несчастный случай # Фотофакт

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