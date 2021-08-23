В Мексике от удара молнии загорелся крупный нефтезавод

Новости Мексики. В мексиканском штате Веракрус из-за удара молнии произошел пожар на крупном нефтезаводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вначале огонь вспыхнул на технологической башне, затем перекинулся на другие здания. Для того чтобы потушить пламя, пожарным потребовалось двое суток.

Чудом удалось избежать взрыва и человеческих жертв. Весь персонал был вовремя эвакуирован. Сведений о пострадавших нет.