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В Мексике от удара молнии загорелся крупный нефтезавод

23 августа 2021 12:25
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Новости Мексики. В мексиканском штате Веракрус из-за удара молнии произошел пожар на крупном нефтезаводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике от удара молнии загорелся крупный нефтезавод-1

Вначале огонь вспыхнул на технологической башне, затем перекинулся на другие здания. Для того чтобы потушить пламя, пожарным потребовалось двое суток.

Чудом удалось избежать взрыва и человеческих жертв. Весь персонал был вовремя эвакуирован. Сведений о пострадавших нет.

# Пожар # Фотофакт

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