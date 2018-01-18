В Мексике от холода погиб мужчина. В стране раздают пледы и горячую еду бездомным

Новости Мексики. Первый случай смерти от холода зафиксирован в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожилой мужчина скончался в городе Оахака. По данным патологоанатомов, организм этого человека был истощен недоеданием, поэтому не смог справиться с низкой температурой.

Поскольку самой уязвимой, к установившимся погодным условиям, частью населения являются бездомные, в городе развернулась акция «укрывая улицы». Лицам без определенного места жительства раздают пледы и горячую еду, чтобы те смогли пережить морозы.