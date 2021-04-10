В Мексике начались протесты из-за несправедливого распределения вакцин от коронавируса

За нарушение карантина удар дубинкой. Шокирующее видео из Нидерландов: на кадрах видно, как полицейские толкают и избивают двух женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем в Мексике начались протесты из-за несправедливого распределения вакцин от COVID-19. Медики частных клиник возмущены тем, что их исключили из государственной программы вакцинации. Решение правительства протестующие считают дискриминацией. Власти тем временем заявляют, что сейчас в приоритете для прививок люди старше 60 лет. А врачам-частникам придется немного подождать.