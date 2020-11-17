В Мексике 14 человек погибли из-за взрыва автоцистерны

Новости Мексики. Жертвами мощного взрыва автоцистерны на западе Мексики стали 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По неизвестным причинам водитель транспортного средства потерял управление. В результате машина перевернулась и взорвалась. Ударная волна разметала бетонные блоки разделительной полосы и уничтожила три легковушки вместе со всеми, кто находился внутри.