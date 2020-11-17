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В Мексике 14 человек погибли из-за взрыва автоцистерны

17 ноября 2020 09:44
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Новости Мексики. Жертвами мощного взрыва автоцистерны на западе Мексики стали 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике 14 человек погибли из-за взрыва автоцистерны-1

По неизвестным причинам водитель транспортного средства потерял управление. В результате машина перевернулась и взорвалась. Ударная волна разметала бетонные блоки разделительной полосы и уничтожила три легковушки вместе со всеми, кто находился внутри.

В Мексике 14 человек погибли из-за взрыва автоцистерны-4

По предварительным данным, автоцистерна перевозила сжиженный газ. Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают спецслужбы.

# Взрыв # Фотофакт

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