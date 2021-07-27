Прямой эфир

В Мехико и Буэнос-Айресе прошли демонстрации против американского вмешательства на Кубе

27 июля 2021 12:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Акции в поддержку правительства Кубы и против американского вмешательства в дела республики прошли в Мехико и Буэнос-Айресе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мехико и Буэнос-Айресе прошли демонстрации против американского вмешательства на Кубе-1

Десятки людей собрались у зданий посольств на фоне самых массовых протестов в карибской стране за последние десятилетия. Требуя прекратить блокаду Кубы, демонстранты с флагами выкрикивали различные лозунги. По мнению активистов, было бы ужасно, если бы вандалы из Майами захватили власть в стране.

В Мехико и Буэнос-Айресе прошли демонстрации против американского вмешательства на Кубе-4

Посол Кубы в Мексике также отметил, что если его родина – действительно несостоявшееся государство, то пусть США снимут блокаду, прекратят финансовое преследование, разрешат денежные переводы и ввоз на Кубу лекарств. Переводы были замедлены политикой экс-президента Трампа. Власти Гаваны убеждены, что недавние антиправительственные акции на Острове Свободы – дело рук именно Вашингтона. Американцев обвиняют в финансировании и координации протестов.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эти кадры напоминают фильмы про апокалипсис. Что произошло в Китае?
27 июля 2021 11:59

Эти кадры напоминают фильмы про апокалипсис. Что произошло в Китае?

Мороз подогрел мировые цены на кофе. В Бразилии от холода пострадало 10% общей площади арабики
27 июля 2021 10:41

Мороз подогрел мировые цены на кофе. В Бразилии от холода пострадало 10% общей площади арабики

КНДР и Южная Корея восстановили разорванные каналы связи для военных и руководства
27 июля 2021 10:34

КНДР и Южная Корея восстановили разорванные каналы связи для военных и руководства