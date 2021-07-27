В Мехико и Буэнос-Айресе прошли демонстрации против американского вмешательства на Кубе

Акции в поддержку правительства Кубы и против американского вмешательства в дела республики прошли в Мехико и Буэнос-Айресе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акции в поддержку правительства Кубы и против американского вмешательства в дела республики прошли в Мехико и Буэнос-Айресе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Десятки людей собрались у зданий посольств на фоне самых массовых протестов в карибской стране за последние десятилетия. Требуя прекратить блокаду Кубы, демонстранты с флагами выкрикивали различные лозунги. По мнению активистов, было бы ужасно, если бы вандалы из Майами захватили власть в стране.
Посол Кубы в Мексике также отметил, что если его родина – действительно несостоявшееся государство, то пусть США снимут блокаду, прекратят финансовое преследование, разрешат денежные переводы и ввоз на Кубу лекарств. Переводы были замедлены политикой экс-президента Трампа. Власти Гаваны убеждены, что недавние антиправительственные акции на Острове Свободы – дело рук именно Вашингтона. Американцев обвиняют в финансировании и координации протестов.