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В Марокко пересыхает одно из важнейших для сельского хозяйства водохранилищ

16 апреля 2024 07:15
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В Марокко пересыхает второе по величине водохранилище. Ситуация оказывает серьезное влияние на фермеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Марокко пересыхает одно из важнейших для сельского хозяйства водохранилищ-1

Плотина, которая находится примерно на полпути между Касабланкой и Марракешем, обслуживает некоторые из крупных городов страны и считается жизненно важной для сельского хозяйства. Наблюдения показывают, что теперь хранилище содержит всего 3 % от среднего количества воды, которое было там девять лет назад. По данным Всемирного банка, в Марокко на сельское хозяйство приходится около 90 % потребления ресурса. Опреснение морской воды стало здесь одним из главных приоритетов для решения проблемы дефицита.

# Погода

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