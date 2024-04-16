В Марокко пересыхает одно из важнейших для сельского хозяйства водохранилищ

Плотина, которая находится примерно на полпути между Касабланкой и Марракешем, обслуживает некоторые из крупных городов страны и считается жизненно важной для сельского хозяйства. Наблюдения показывают, что теперь хранилище содержит всего 3 % от среднего количества воды, которое было там девять лет назад. По данным Всемирного банка, в Марокко на сельское хозяйство приходится около 90 % потребления ресурса. Опреснение морской воды стало здесь одним из главных приоритетов для решения проблемы дефицита.