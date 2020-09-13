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В Манхэттене более 15 тысяч апартаментов пустуют. Жильцам предлагают пожить в квартирах бесплатно

13 сентября 2020 12:18
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Новости США. В самом дорогом районе Нью-Йорка – Манхэттене – более 15 тысяч апартаментов пустуют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Год назад их было втрое меньше.

В Манхэттене более 15 тысяч апартаментов пустуют. Жильцам предлагают пожить в квартирах бесплатно -1

Причиной спада рынка недвижимости стала пандемия коронавируса – жители центральных районов Нью-Йорка массово перебрались в пригороды из-за сложной эпидемиологической ситуации в городе.

В Манхэттене более 15 тысяч апартаментов пустуют. Жильцам предлагают пожить в квартирах бесплатно -4

По прогнозам риэлторов, до конца 2020 года ситуация будет только ухудшаться. Чтобы привлечь арендаторов, владельцы квартир уже снизили цены почти на 10 % и даже предлагают новым жильцам несколько месяцев пожить бесплатно.

# Коронавирус # Фотофакт

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