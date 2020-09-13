В Манхэттене более 15 тысяч апартаментов пустуют. Жильцам предлагают пожить в квартирах бесплатно

Новости США. В самом дорогом районе Нью-Йорка – Манхэттене – более 15 тысяч апартаментов пустуют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Год назад их было втрое меньше.

По прогнозам риэлторов, до конца 2020 года ситуация будет только ухудшаться. Чтобы привлечь арендаторов, владельцы квартир уже снизили цены почти на 10 % и даже предлагают новым жильцам несколько месяцев пожить бесплатно.