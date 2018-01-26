В Мали взорвали грузовик с торговцами: жертвами стали не менее 13 человек

Новости Мали. Эти люди приезжали из Буркина-Фасо в Мали каждый четверг на недельный рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бомбу привели в действие у одной из деревень. Вероятнее всего, нападение устроили радикалы из организации Ансар аль-Ислам, которая действует на границе двух стран. В результате их преступной деятельности за 2017 год погибли более 114 человек.