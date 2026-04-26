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В Мали ввели комендантский час на трое суток из-за атак боевиков

26 апреля 2026 13:46
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В Мали ввели комендантский час на трое суток из-за атак боевиков, которые начались накануне. Ранения получили 16 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мали ввели комендантский час на трое суток из-за атак боевиков-2

Как сообщают СМИ, в результате одного из нападений погиб министр обороны Садио Камара. Его машину подорвали прямо у собственного дома. Также погибли члены его семьи. Атаки были совершены одновременно по нескольким стратегическим объектам. Ответственность за инцидент взяла на себя Исламистская группировка и светские сепаратисты – туареги. Перед штурмом боевики отключили интернет и связь в части города, чтобы армия не смогла быстро подтянуть силы. Во время контроперации ликвидированы не менее 80 нападавших. 

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