В Мали ввели комендантский час на трое суток из-за атак боевиков

Как сообщают СМИ, в результате одного из нападений погиб министр обороны Садио Камара. Его машину подорвали прямо у собственного дома. Также погибли члены его семьи. Атаки были совершены одновременно по нескольким стратегическим объектам. Ответственность за инцидент взяла на себя Исламистская группировка и светские сепаратисты – туареги. Перед штурмом боевики отключили интернет и связь в части города, чтобы армия не смогла быстро подтянуть силы. Во время контроперации ликвидированы не менее 80 нападавших.