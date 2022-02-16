В Малайзии слон разгромил военный склад

Новости Малайзии. В Малайзии боеспособность армии чуть не подорвал слон. Он вышел из джунглей и в поисках еды проник в армейский лагерь, где уничтожил склад с продуктами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, СТВ:

Как он обошел все посты и караулы, остается тайной, но бед слон наделал много. Мало того что он оставил солдат голодными, так еще и совершил настоящую диверсию: уничтожил дорогостоящее оборудование, оборвал линии электропередачи, оставив всю часть без электричества.