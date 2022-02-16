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В Малайзии слон разгромил военный склад

16 февраля 2022 09:06
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Новости Малайзии. В Малайзии боеспособность армии чуть не подорвал слон. Он вышел из джунглей и в поисках еды проник в армейский лагерь, где уничтожил склад с продуктами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Малайзии слон разгромил военный склад-1

Виктория Ходосок, СТВ:
Как он обошел все посты и караулы, остается тайной, но бед слон наделал много. Мало того что он оставил солдат голодными, так еще и совершил настоящую диверсию: уничтожил дорогостоящее оборудование, оборвал линии электропередачи, оставив всю часть без электричества.  

В Малайзии слон разгромил военный склад-4

Военные пытались отогнать животное, бросившись на него в атаку, но тот и ухом не повел. Перекусив армейскими запасами, дебошир сам ушел обратно в джунгли.  

# Животные # Фотофакт

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