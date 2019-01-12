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В Македонии утвердили закон о переименовании страны в Северную Македонию

12 января 2019 17:54
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Новости Македонии. В Македонии парламент утвердил закон о переименовании страны в Северную Македонию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правящая партия стремится в Евросоюз и НАТО, а для этого необходимо договориться с Грецией, которая требует изменить название.

В Македонии утвердили закон о переименовании страны в Северную Македонию-1

В Македонии утвердили закон о переименовании страны в Северную Македонию-3

Добиться большинства удалось за счет партии, представляющей интересы албанцев. Их как раз активно поддерживают в Брюсселе. Однако президент страны против и считает, что это вредит интересам государства, потому что, по условиям соглашения с Афинами, Скопье придется отказаться от своего исторического наследия. Македонский лидер не раз заявлял, что сделает всё возможное, чтобы заблокировать это решение.

В Македонии утвердили закон о переименовании страны в Северную Македонию-6

# Международная политика # Фотофакт

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