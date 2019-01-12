В Македонии утвердили закон о переименовании страны в Северную Македонию

Правящая партия стремится в Евросоюз и НАТО, а для этого необходимо договориться с Грецией, которая требует изменить название.

Добиться большинства удалось за счет партии, представляющей интересы албанцев. Их как раз активно поддерживают в Брюсселе. Однако президент страны против и считает, что это вредит интересам государства, потому что, по условиям соглашения с Афинами, Скопье придется отказаться от своего исторического наследия. Македонский лидер не раз заявлял, что сделает всё возможное, чтобы заблокировать это решение.